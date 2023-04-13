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В результате ДТП в Воткинске погиб 25-летний мотоциклист

15:00, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В результате ДТП в Воткинске погиб 25-летний мотоциклист
15:00, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
119
0

Мужчина не имел соответствующей категории прав.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 13 апреля произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Газ». Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии. 

Около 10:35 на улице Азина автомобиль «Газ» под управлением 18-летнего юноши, по предварительным данным, поворачивал на заправку. В этот момент в него врезался мотоцикл «Сузуки», за рулём которого был 25-летний мужчина. 

От полученных травм мотоциклист скончался в больнице. Отметим, что соответствующей категории прав, позволяющей управлять мотоциклом, у него не было. 

По факту ДТП проводится проверка. 

«Для управления мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а для мотоцикла необходимо пройти обучения на категорию «А» в любой из автошкол. Управление транспортным соответствующей категории права на управление транспортными средствами может привести к трагедии», — предостерегают в Госавтоинспекции.

15:00, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП