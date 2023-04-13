В результате ДТП в Воткинске погиб 25-летний мотоциклист

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 13 апреля произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Газ». Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии.

Около 10:35 на улице Азина автомобиль «Газ» под управлением 18-летнего юноши, по предварительным данным, поворачивал на заправку. В этот момент в него врезался мотоцикл «Сузуки», за рулём которого был 25-летний мужчина.

От полученных травм мотоциклист скончался в больнице. Отметим, что соответствующей категории прав, позволяющей управлять мотоциклом, у него не было.

По факту ДТП проводится проверка.

«Для управления мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а для мотоцикла необходимо пройти обучения на категорию «А» в любой из автошкол. Управление транспортным соответствующей категории права на управление транспортными средствами может привести к трагедии», — предостерегают в Госавтоинспекции.