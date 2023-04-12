Из жилого дома на улице Песочная в Ижевске эвакуировали 140 человек

Ижевск. Удмуртия. В девятиэтажном доме на улице Песочная в Ижевске сработала пожарная тревога. Было эвакуировано 140 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

11 апреля около 19:21 в одной из квартир жилого дома коридорного типа на улице Песочная произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание оборудование холодильника «Свияга». В результате сработала пожарная сигнализация и из дома эвакуировали 140 человек.

Огонь повредил имущество на площади 2 кв. м.