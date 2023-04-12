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Ижевские огнеборцы ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Ленинском районе столицы

08:30, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижевские огнеборцы ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Ленинском районе столицы
08:30, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
36
0
#Ижевск\n#МЧС\n#пожары\n#Ижевский пруд
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
36
0

Пал сухой травы на побережье городского пруда был остановлен на площади 5 га.

Ижевск. Удмуртия. Почти 7 часов понадобилось ижевским огнеборцам на тушение ландшафтного пожара на территории Ленинского района столицы. Горение сухой травы было локализовано и ликвидировано на площади 5 га, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Напомним, возгорание сухой растительности было зафиксировано 11 апреля в 13:27 на побережье ижевского пруда в районе Юровского мыса. На место выдвинулась группировка сил и средств пожарной охраны и поисково-спасательной службы.

Огнеборцам пришлось работать в условиях заболоченной местности, куда нет проезда пожарно-спасательной технике. Ситуация осложнялась тем, что ветреная погода способствовала распространению пламени, рассказал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Удмуртии Илья Перевощиков.

Всего в тушении пожара было задействовано свыше 30 специалистов и более 10 единиц техники, в том числе плавсредства, мотопомпы и авиабеспилотники. Открытое горение было ликвидировано в 20:03.

Сотрудники МЧС убедительно просят граждан быть осторожными при обращении с огнем на природе и ни в коем случае не заниматься сжиганием мусора и сухой растительности.

08:30, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
36
0
#Ижевск\n#МЧС\n#пожары\n#Ижевский пруд