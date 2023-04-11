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Площадь в пять гектаров уже охватил пожар на Юровском мысу в Ижевске

16:55, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Площадь в пять гектаров уже охватил пожар на Юровском мысу в Ижевске
16:55, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Ижевск\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
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Угрозы перехода пламени на лесной фонд нет.

Ижевск. Удмуртия. Пять гектаров охватил пожар на Юровском мысу в Ижевске. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о возгорании сухой растительности в прибрежной зоне Ижевского пруда поступило около 13:27. Угроза перехода на лесной фонд отсутствует.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекли более 20 человек и 10 единиц техники, в том числе 1 мотопомпа и 2 плавательных средства.

Для мониторинга обстановки привлекается беспилотная авиационная система. Причины и обстоятельства устанавливаются.  

Спасатели напомнили, что на территории Удмуртии введён особый противопожарный режим. Это означает, что абсолютно запрещено сжигать мусор и сухую растительность на кострах, в металлических бочках, просто разводить костры или готовить пищу на открытом огне.

16:55, 11 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
20
0
#Ижевск\n#пожар