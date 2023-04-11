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В Можгинском районе осудили водителя автогрейдера, сбившего на смерть трёхлетнего ребёнка

16:45, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можгинском районе осудили водителя автогрейдера, сбившего на смерть трёхлетнего ребёнка
16:45, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#суд
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Трагедия произошла в январе 2023 года. 

Можга. Удмуртия. В Можге огласили приговор в отношении 56-летнего водителя автогрейдера, по вине которого погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трагедия произошла 18 января 2023 года в деревне Большая Уча. Водитель автогрейдера, двигаясь задним ходом, наехал на трёхлетнюю девочку и 26-летнюю женщину. От полученных травм ребёнок скончался. Мать с травмами средней степени тяжести была доставлена в больницу. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На предварительном следствии обвиняемый возместил потерпевшим моральный ущерб в размере 1 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также мужчине на 1,5 года запретили работать шофёром.

Приговор в законную силу не вступил.

16:45, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#суд