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Жителя Удмуртии осудили за ДТП со смертельным исходом

09:40, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Удмуртии осудили за ДТП со смертельным исходом
09:40, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Кез\n#Удмуртия\n#ДТП\n#суд
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
82
0

Мужчина совершил необдуманный обгон. 

Кез. Удмуртия. 65-летнего жителя Кезского района осудили за нарушение ПДД, в результате чего погибла женщина и ещё двое детей получили тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии. 

ДТП произошло 10 декабря 2022 года в Дебёсском районе. Обвиняемый, находясь за рулём «Гранты», решил обогнать впереди идущий автомобиль. Выехав на встречку легковой автомобиль столкнулся с грузовым тягачом с полуприцепом. Водитель «Гранты» не учёл погодные и дорожные условия, интенсивность движения и плохую видимость. 

В результате погибла 63-летняя пассажирка «Гранты». Находившиеся на заднем сидении дети 3 и 15 лет получили тяжкий вред здоровью. 

Устроившего ДТП водителя осудили на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он был лишён на 2 года права работать водителем.

09:40, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Кез\n#Удмуртия\n#ДТП\n#суд