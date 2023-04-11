Жителя Удмуртии осудили за ДТП со смертельным исходом

Кез. Удмуртия. 65-летнего жителя Кезского района осудили за нарушение ПДД, в результате чего погибла женщина и ещё двое детей получили тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

ДТП произошло 10 декабря 2022 года в Дебёсском районе. Обвиняемый, находясь за рулём «Гранты», решил обогнать впереди идущий автомобиль. Выехав на встречку легковой автомобиль столкнулся с грузовым тягачом с полуприцепом. Водитель «Гранты» не учёл погодные и дорожные условия, интенсивность движения и плохую видимость.

В результате погибла 63-летняя пассажирка «Гранты». Находившиеся на заднем сидении дети 3 и 15 лет получили тяжкий вред здоровью.

Устроившего ДТП водителя осудили на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он был лишён на 2 года права работать водителем.