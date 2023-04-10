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Спасатели Удмуртии помогли зажатому в КАМАЗе водителю

17:37, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Удмуртии помогли зажатому в КАМАЗе водителю
17:37, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
196
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#авария\n#пострадавшие
Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии
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0

На дороге столкнулись два грузовых автомобиля.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе спасатели помогли водителю КАМАЗа, застрявшему в помятой машине. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

ДТП произошло на Тарасовском тракте около деревни Лысово. На месте столкнулись два КАМАЗа. 

По предварительным данным, пострадал один человек — во время столкновения водителю рулевой колонкой зажало ноги. Сотрудники поисково-спасательного отряда №4 деблокировали человека из автомобиля и перенесли его до машины скорой помощи. 

Остальные подробности и причины ДТП выясняются. 

Водителям напоминают, что за рулем следует быть внимательными, осторожными и соблюдать правила ПДД. При чрезвычайных случаях следует звонить по номеру «112». 

17:37, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
196
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#спасатели\n#авария\n#пострадавшие