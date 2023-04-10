Спасатели Удмуртии помогли зажатому в КАМАЗе водителю

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе спасатели помогли водителю КАМАЗа, застрявшему в помятой машине. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на Тарасовском тракте около деревни Лысово. На месте столкнулись два КАМАЗа.

По предварительным данным, пострадал один человек — во время столкновения водителю рулевой колонкой зажало ноги. Сотрудники поисково-спасательного отряда №4 деблокировали человека из автомобиля и перенесли его до машины скорой помощи.

Остальные подробности и причины ДТП выясняются.

Водителям напоминают, что за рулем следует быть внимательными, осторожными и соблюдать правила ПДД. При чрезвычайных случаях следует звонить по номеру «112».