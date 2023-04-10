Ижевчанина осудили за нанесение побоев должнику

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 32-летнего мужчину, избившего своего должника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2022 года в одном из общежитий в Индустриальном районе произошла драка. 32-летний обвиняемый из-за имевшего долга перед ним избил своего знакомого, нанося удары руками и ногами со значительной силой. Потерпевший получил травмы. Его здоровью нанесён вред средней тяжести.

Фигуранта приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.