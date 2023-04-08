Садовый дом и три бани сгорели в Завьяловском районе Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Огонь уничтожил несколько строений в садовом товариществе «Загородный» Завьяловского района. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Удмуртии, вызов поступил в экстренные службы поздно вечером 7 апреля.

К моменту прибытия пожарных на массиве пылали два садовых дома, была угроза перехода огня на соседние строения. В итоге полностью сгорели один дом и три бани. Остальные близлежащие объекты удалось отстоять. Огонь повредил теплицы, внешнюю отделку двух домов и сарай на пяти участках. Общая площадь пожара составила 98 кв.м.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за отсутствия или несоответствия размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы.

В МЧС советуют осторожно относиться к применению открытого огня в доме. Кроме того, при топлении печей запрещается оставлять их без присмотра, а также поручать надзор за ними детям.