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Смертельное ДТП произошло в посёлке Первомайский в Удмуртии

19:25, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Смертельное ДТП произошло в посёлке Первомайский в Удмуртии
19:25, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
14
0

Также травмы получили двое мужчин и один ребёнок.

Завьялово. Удмуртия. Один человек погиб, а также два взрослых и один ребёнок получили ранения в результате ДТП в Завьялововском районе Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике в пятницу, 7 апреля.

Авария произошла около 17:50 минут напротив дома №11а по улице Ленина в посёлке Первомайский. Водитель автомобиля «ВАЗ -2115», мужчина 1989 года рождения, столкнулся с автомобилем «Hyundai Matrix» под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте, а его пассажиры — двое мужчин — получили травмы. Также травмы получил ребёнок 2019 года рождения — пассажир «Хёндая». Все они были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель «ВАЗа» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и его пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают сотрудники оперативных служб.

19:25, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей