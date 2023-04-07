Смертельное ДТП произошло в посёлке Первомайский в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Один человек погиб, а также два взрослых и один ребёнок получили ранения в результате ДТП в Завьялововском районе Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике в пятницу, 7 апреля.

Авария произошла около 17:50 минут напротив дома №11а по улице Ленина в посёлке Первомайский. Водитель автомобиля «ВАЗ -2115», мужчина 1989 года рождения, столкнулся с автомобилем «Hyundai Matrix» под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб на месте, а его пассажиры — двое мужчин — получили травмы. Также травмы получил ребёнок 2019 года рождения — пассажир «Хёндая». Все они были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель «ВАЗа» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и его пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают сотрудники оперативных служб.