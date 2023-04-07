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Двух жителей Чайковского заподозрили в Ижевске в кражах из магазинов

13:55, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Двух жителей Чайковского заподозрили в Ижевске в кражах из магазинов
13:55, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#кража
Фото: unsplash.com (Tobias Tullius)
31
0

Женщине инкриминируют кражу шубы, а её сожителю — кражу бытовой техники.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали в Ижевске двух жителей города Чайковский. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, их заподозрили в серии краж из розничных магазинов.

Мужчине 33 года, его сожительнице 41 год. Она ранее была судимая за совершение краж. Подозреваемые проживают в Чайковском, в Ижевск приехали с целью хищения имущества из магазинов, уверены в МВД.

Установлено, что в одном из магазинов по продаже меховых изделий женщина похитила шубу почти за 80 000 рублей. Её сожитель в нескольких супермаркетах похитил бытовую технику на общую сумму почти в 10 000 рублей.

Похищенное имущество злоумышленники перепродавали малознакомым лицам, вырученные от продажи деньги тратили на личные нужды.

С подозреваемых взяли подписку о невыезде, уголовные дела завели по статье 158 УК РФ «Кража».

13:55, 07 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#кража