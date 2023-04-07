Продавцов киоска на улице Красноармейской в Ижевске заподозрили в продаже наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали в Ижевске двух иностранцев за незаконный сбыт наркотического средства «маковая солома». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемые 1980 и 1995 годов рождения, один из которых является индивидуальным предпринимателем, торговали в арендуемом киоске на улице Красноармейской. Помимо продуктов питания и алкоголя они продавали наркозависимым лицам вещества, используемые для изготовления наркотических средств в домашних условиях.

В результате исследования нескольких упаковок пищевого мака, приобретённых у подозреваемых в киоске, полицейские установили, что в них содержится примесь наркотического средства «маковая солома».

В ходе обыска в торговой точке полицейские обнаружили более 30 аналогичных упаковок семян мака с примесями, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Также в данном киоске найдены медицинские препараты, свободная реализация которых на территории России запрещена или ограничена, и бутылки с растворителем.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.