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Жителю Можги, расчленившего собутыльника циркулярной пилой, грозит до 15 лет лишения свободы

15:15, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителю Можги, расчленившего собутыльника циркулярной пилой, грозит до 15 лет лишения свободы
15:15, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
219
0
#Можга\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
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Уголовное дело передано в суд.

Можга. Удмуртия. В Можге завершено уголовное дело по факту убийства местного жителя, произошедшего 10 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Убийство произошло в вечерне время. Двое приятелей 66 и 39 лет устроили застолье, в ходе которого завязалась ссора. Пожилой мужчина несколько раз ударил своего оппонента ножом в шею и голову. От полученных ран последний скончался. Чтобы сокрыть следы, 66-летний мужчина расчленил своего знакомого циркулярной пилой, чтобы затем вывезти останки в лес.

Родственники убитого стали бить тревогу о бесследном исчезновении своего близкого и написали заявление в правоохранительные органы. В ходе розыска следователи обнаружили останки мужчины в одной из построек в хозяйстве обвиняемого.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 66-летнего жителя Можги после завершения расследования было направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

 

15:15, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
219
0
#Можга\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд