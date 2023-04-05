Жителю Можги, расчленившего собутыльника циркулярной пилой, грозит до 15 лет лишения свободы

Можга. Удмуртия. В Можге завершено уголовное дело по факту убийства местного жителя, произошедшего 10 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Убийство произошло в вечерне время. Двое приятелей 66 и 39 лет устроили застолье, в ходе которого завязалась ссора. Пожилой мужчина несколько раз ударил своего оппонента ножом в шею и голову. От полученных ран последний скончался. Чтобы сокрыть следы, 66-летний мужчина расчленил своего знакомого циркулярной пилой, чтобы затем вывезти останки в лес.

Родственники убитого стали бить тревогу о бесследном исчезновении своего близкого и написали заявление в правоохранительные органы. В ходе розыска следователи обнаружили останки мужчины в одной из построек в хозяйстве обвиняемого.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 66-летнего жителя Можги после завершения расследования было направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.