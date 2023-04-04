За четыре дня в Удмуртии произошло 8 возгораний сухой травы

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии с 31 марта по 3 апреля восемь раз загоралась сухая травянистая растительность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Общая площадь пожаров составила более 128 га. В четырех случаях удалось установить виновных в возгорании. Их привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Один из ландшафтных пожаров произошел 3 апреля около деревни Чутожмон в Малопургинском районе. Сообщение о возгорании, которое угрожало жилому дому, поступило в 15:53.

Пресс-служба пожарно-спасательной части №37 села Малая Пурга сообщает, что на момент прибытия первых спасателей в 16:05 горела сухая трава. Огонь распространился на территорию 2 071 кв. м.

В ликвидации огня участвовали 6 пожарных и 4 единицы техники. В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.

Напомним, что первый в 2023 году случай горения сухой травы произошел в Малопургинском районе 31 марта.