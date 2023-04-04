В Ижевске трёх человек спасли из пожара на «Сельхозвыставке»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошёл пожар в микрорайоне «Сельхозвыставка». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар начался ранним утром вторника, 4 апреля. Сообщение о возгорании на улице Живописной поступило на пульт диспетчера в 04:43.

К прибытию пожарных горел первый этаж двухэтажного 8-квартирного дома. Люди из окон со второго этажа кричали и звали на помощь. Позднее выяснилось, что проживают в доме 11 взрослых и двое детей. Подъезд был в едком дыму, жильцы не смогли самостоятельно эвакуироваться и оказались в ловушке.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев при проведении разведки, были найдены и спасены три человека. Из них две женщины пострадали: дама 1953 года рождения отравилась угарным газом; даму 1965 года рождения госпитализировали с ожогами средней степени тяжести.

«Но, самое главное, что женщин удалось вовремя спасти», — отметили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют эксперты. В МЧС призвали жителей проявлять бдительность, повышенное внимание к вопросам противопожарной безопасности. Одно из простых и доступных средств избежать серьёзных последствий пожара — установка дома и на рабочем месте пожарных извещателей.