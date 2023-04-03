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Деревенская усадьба сгорела в Дебёсском районе Удмуртии

12:25, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Деревенская усадьба сгорела в Дебёсском районе Удмуртии
12:25, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
177
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com (Adam Wilson)
177
0

Площадь пожара в деревне Нижняя Пыхта превысила 264 квадратных метра.

Дебёсы. Удмуртия. Крупный пожар произошёл в деревне Нижняя Пыхта Дебёсского района Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, возгорание началось около 18:07 воскресенья, 2 апреля.

К прибытию огнеборцев горели кровля дома и надворные постройки. Пламя уничтожило баню, сени, летнюю кухню, стайку под навесом, склад и теплицу. Повреждённой оказалась внутренняя отделка и имущество в доме, стена крыльца и дровяника, теплица. Добровольная пожарная дружина деревни оказывала помощь в разборе строительных конструкций. Площадь пожара составила 264 квадратных метра.

Причина пожара — отсутствие разделки перекрытия от дымовой трубы.

В МЧС напомнили, что при эксплуатации печного отопления не допускается использование неисправных печей, а также печей не заводского производства. Также нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. Нельзя использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

12:25, 03 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
177
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#пожар