Деревенская усадьба сгорела в Дебёсском районе Удмуртии

Дебёсы. Удмуртия. Крупный пожар произошёл в деревне Нижняя Пыхта Дебёсского района Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, возгорание началось около 18:07 воскресенья, 2 апреля.

К прибытию огнеборцев горели кровля дома и надворные постройки. Пламя уничтожило баню, сени, летнюю кухню, стайку под навесом, склад и теплицу. Повреждённой оказалась внутренняя отделка и имущество в доме, стена крыльца и дровяника, теплица. Добровольная пожарная дружина деревни оказывала помощь в разборе строительных конструкций. Площадь пожара составила 264 квадратных метра.

Причина пожара — отсутствие разделки перекрытия от дымовой трубы.

В МЧС напомнили, что при эксплуатации печного отопления не допускается использование неисправных печей, а также печей не заводского производства. Также нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. Нельзя использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.