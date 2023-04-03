Бывшего полицейского-«ритуальщика» осудили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили 39-летнего бывшего полицейского за коррупционные преступления в сфере оказания ритуальных услуг. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие и суд установили, что бывший сотрудник полиции в 2018-2019 годы, занимая должность начальника смены дежурной части отдела полиции №5 УМВД России по Ижевску, систематически получал незаконные денежные вознаграждения от представителя коммерческой организации в сфере оказания ритуальных услуг за передачу сведений о фактах обнаружения на территории города тел скончавшихся граждан, их персональных данных и персональных данных их родственников. За совершение незаконных действий обвиняемый получил взятку в общей сумме 340 000 рублей.

В пресс-службе МВД по Удмуртии добавили, что мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в марте 2019 года. Его противоправная деятельность была выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД.

После увольнения из органов обвиняемый трудоустроился в одну из организаций в сфере оказания ритуальных услуг. Имея коммерческий интерес, он привлёк двух сотрудников полиции к подобной деятельности. Теперь уже он давал взятку и получал информацию о найденных покойных. Каждому из этих полицейских «ритуальщик» передал взятки в общей сумме 190 000 рублей и 265 000 рублей соответственно.

Суда назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.