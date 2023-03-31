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Наехавшего на ребёнка пьяного водителя в Можге решили отправить в колонию

11:10, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Наехавшего на ребёнка пьяного водителя в Можге решили отправить в колонию
11:10, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пьяный водитель
Фото: unsplash.com (Johan Funke)
151
0

Суд назначил три года.

Можга. Удмуртия. Жителя Можги осудили за наезд на несовершеннолетнего. Как передаёт пресс-служба прокуратуры Удмуртии, Можгинский райсуд вынес приговор по пункту «а» части 2 статьи 264 УК России «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Суд установил, что обвиняемый в октябре 2022 года вечером, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на несовершеннолетнего, который двигался во встречном направлении одной из улиц Можги. В результате ДТП здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред.

Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

11:10, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пьяный водитель