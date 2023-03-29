Обвиняемый в убийстве житель Игринского района три дня продержал труп односельчанина на веранде

Игра. Удмуртия. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Зуры Игринского района, обвиняемого в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

14 января 2023 года обвиняемый и проживавший в его доме 66-летний односельчанин употребляли алкоголь. В результате ссоры 31-летний мужчина несколько раз ударил знакомого ножом.

По информации следствия, после того, как потерпевший скончался, он переместил его тело на веранду.

Через три дня обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся.

Сотрудниками следственного управления проведены осмотр места происшествия, медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Были допрошены в качестве свидетелей односельчане и родственники обвиняемого и погибшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.