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Обвиняемый в убийстве житель Игринского района три дня продержал труп односельчанина на веранде

12:35, 29 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
Обвиняемый в убийстве житель Игринского района три дня продержал труп односельчанина на веранде
12:35, 29 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
128
0
#Игра\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: unsplash.com (Luis Quintero)
128
0

Мужчина сам сообщил в правоохранительные органы о преступлении.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Зуры Игринского района, обвиняемого в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

14 января 2023 года обвиняемый и проживавший в его доме 66-летний односельчанин употребляли алкоголь. В результате ссоры 31-летний мужчина несколько раз ударил знакомого ножом.

По информации следствия, после того, как потерпевший скончался, он переместил его тело на веранду.

Через три дня обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся.

Сотрудниками следственного управления проведены осмотр места происшествия, медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Были допрошены в качестве свидетелей односельчане и родственники обвиняемого и погибшего.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

12:35, 29 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
128
0
#Игра\n#Удмуртия\n#убийство