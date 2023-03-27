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В Удмуртии стартовали рейды ГИБДД в рамках акции «Пешеход»

13:15, 27 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии стартовали рейды ГИБДД в рамках акции «Пешеход»
13:15, 27 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
652
0
#Удмуртия\n#дороги\n#авария\n#ДТП\n#пешеходы
Фото: arzik2
652
0

Мероприятия продлятся по 10 апреля 2023 года.

Удмуртия. С 27 марта по 10 апреля 2023 года сотрудники ГИБДД проведут рейды в рамках профилактического мероприятия «Пешеход». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Рейды направлены на предотвращение нарушений правил проезда пешеходных переходов. Проверка коснётся и нарушений, совершаемых пешеходами.

С начала 2023 года на территории Удмуртии зарегистрировано 84 наезда на людей — 14 человек погибли, в том числе три ребенка, 72 пешехода получили травмы различной степени тяжести, из них 9 несовершеннолетних. На дорогах вне населенных пунктов погибли 6 человек.

42% наездов на пешеходов совершены на пешеходных переходах. Причиной стало нарушение ПДД со стороны водителей.

13:15, 27 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
652
0
#Удмуртия\n#дороги\n#авария\n#ДТП\n#пешеходы