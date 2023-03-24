18-летний водитель сбил пешехода на улице Дзержинского в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18-летний водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 23 марта напротив дома №9 на улице Дзержинского. Около 22:33 автомобиль «Ваз 2107» сбил 22-летнего молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали.

По факту аварии проведут проверку. В отношении водителя составлены административные материалы за управление машиной при наличии условий, запрещающих эксплуатацию автомобиля.