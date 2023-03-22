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Обвиняемый в нападении на отделение полиции в Ижевске получил 17 лет лишения свободы

14:26, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обвиняемый в нападении на отделение полиции в Ижевске получил 17 лет лишения свободы
14:26, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
439
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#нападение на полицейских
Фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
439
0

Первые три года заключения он проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор 25-летнему Рустаму Мамедову, обвиняемому в попытке поджога отдела полиции и вооружённом нападении на стражей порядка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Дело рассматривал Верховный суд Удмуртии. Первое заседание прошло в декабре 2022 года.

В ночь со 2 на 3 сентября 2022 года обвиняемый из ненависти к сотрудникам правоохранительных органов пытался поджечь отделение полиции на улице Удмуртская в Ижевске. Для этого он использовал «коктейли Молотова». Двух полицейских, пытавшихся его задержать, он изрезал ножами. Для его усмирения пришлось применить табельное оружие.

На суде Мамедов признал свою вину лишь частично. По статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») его приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. После «звонка» его свобода будет ограничена ещё 1,5 года.

Приговор в законную силу не вступил. 

 

14:26, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
439
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#нападение на полицейских