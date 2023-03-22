Житель Сарапула получил срок за избиение до смерти незнакомого мужчины, оказавшегося в комнате его жены

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили 30-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

3 декабря осуждённый приехал в общежитие к жене, с которой проживал раздельно. Дверь в её комнату открыл незнакомый мужчина. Кроме него в помещении также находилась жена и тёща фигуранта. Незнакомец стал неадекватно себя вести и оскорблять пришедшего. Завязался конфликт.

В результате подсудимый от злости ударил оппонента в лицо, после чего тот упал. Однако удар не остановил потерпевшего и он продолжил сквернословить. Тогда оскорблённый муж продолжил избивать его руками и ногами, нанося удары по голове, шее, груди и животу. Закончив экзекуцию, подсудимый выволок потерпевшего за ногу телефон, выкинул из комнаты его вещи и оставил лежать в проходе общежития.

В комнате родственники провели ещё некоторое время, после чего мужчина со своей женой уехали домой. Лежащего в коридоре мужчину обнаружил сосед., который вызвал сворую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть, наступившую от тупой сочетанной травмы тела с повреждением головы, шеи, живота, осложнившейся травматическим шоком.

Подсудимый свою вину в совершённом преступлении признал и раскаялся. В качестве смягчающих обстоятельств ему зачли состояние здоровья, наличие троих малолетних детей, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие грамот и благодарностей, оказание физической и материальной помощи матери, состояние ее здоровья.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет и 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.