Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор таксисту-убийце

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики оставил без изменения приговор в отношении 33-летнего жителя Удмуртии, виновного в убийстве мужчины и ряда других преступлений имущественного характера. Об этом сообщает прокуратура республики.

Сообщалось, что в октябре 2021 года водитель такси приехал с пассажиром в лесополосу около деревни Хохряки Завьяловского района, где между ними произошел конфликт. Таксист нанес потерпевшему около 40 ножевых ранений, приведших к его смерти на месте преступления. Также преступник забрал все денежные средства у жертвы. Он взял ключи от квартиры погибшего и похитил оттуда более 700 тыс. рублей. После злоумышленник уехал в Анапу, где и был задержан сотрудниками полиции.

Верховный суд Удмуртии согласился с доводами гособвинения о законности приговора суда первой инстанции, в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты отказал.

Ранее суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.