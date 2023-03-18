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Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор таксисту-убийце

12:09, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор таксисту-убийце
12:09, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
306
0
#преступление\n#убийство\n#такси\n#Верховный суд Удмуртии
Фото: pixabay.com
306
0

Подсудимый получил десять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики оставил без изменения приговор в отношении 33-летнего жителя Удмуртии, виновного в убийстве мужчины и ряда других преступлений имущественного характера. Об этом сообщает прокуратура республики. 
Сообщалось, что в октябре 2021 года водитель такси приехал с пассажиром в лесополосу около деревни Хохряки Завьяловского района, где между ними произошел конфликт. Таксист нанес потерпевшему около 40 ножевых ранений, приведших к его смерти на месте преступления. Также преступник забрал все денежные средства у жертвы. Он взял ключи от квартиры погибшего и похитил оттуда более 700 тыс. рублей. После злоумышленник уехал в Анапу, где и был задержан сотрудниками полиции.

Верховный суд Удмуртии согласился с доводами гособвинения о законности приговора суда первой инстанции, в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты отказал.

Ранее суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

 

12:09, 18 марта, 2023
Константин Ижболдин
журналист
306
0
#преступление\n#убийство\n#такси\n#Верховный суд Удмуртии