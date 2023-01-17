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В Сарапуле огнеборцы потушили пожар на площади в 70 квадратных метров

15:39, 17 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле огнеборцы потушили пожар на площади в 70 квадратных метров
15:39, 17 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
82
0

Местные жители вместо помощи спасателям стояли в стороне и снимали происходящее на телефоны.

Сарапул. Удмуртия. В двухквартирном деревянном доме в Сарапуле сгорела однокомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

О возгорании в частном хозяйстве на улице Мира пожарным стало известно 16 января в 17:21. Через 5 минут огнеборцы уже были на месте и застали открытое горение надворных построек и квартиры. 

Чтобы потушить возгорание, спасатели использовали 5 ручных стволов от автоцистерны. Одну пожарную машину они установили на пожарный гидрант, расположенный в 40 м, а также к горящему дому проложили магистральную линию. Над тушением пожара работали 3 звена газодымозащитной службы, а для ликвидации последствий возгорания привлекли дополнительные силы и средства из резерва боевого расчёта. 

Тушение огня осложнилось тем, что пожарный гидрант рядом с домом оказался завален снегом. Трактор управляющей компании складировал снег прямо на знак, извещающий о гидранте, что запрещено делать. В результате пожарным и сотрудникам водоканала пришлось искать и откапывать гидрант. В это время очевидцы стояли в стороне, снимали происходящее на телефоны и обсуждали работу пожарных. 

Отмечается, что по закону «О пожарной безопасности», до прибытия огнеборцев люди обязаны принимать меры по спасению людей, имущества и тушению пожара, а также помогать спасателям во время их работы.

Несмотря на возникшие трудности, огнеборцы ликвидировали открытый огонь за 27 минут. Общая площадь пожара составила 70 кв. м. Огонь уничтожил сарай, веранду и имущество в одной из квартир. У второй квартиры оказались повреждены только стены и кровля. Никто из людей не пострадал.

По предварительной причине, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводов на веранде. 

15:39, 17 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
82
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом