В Сарапуле огнеборцы потушили пожар на площади в 70 квадратных метров

Сарапул. Удмуртия. В двухквартирном деревянном доме в Сарапуле сгорела однокомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

О возгорании в частном хозяйстве на улице Мира пожарным стало известно 16 января в 17:21. Через 5 минут огнеборцы уже были на месте и застали открытое горение надворных построек и квартиры.

Чтобы потушить возгорание, спасатели использовали 5 ручных стволов от автоцистерны. Одну пожарную машину они установили на пожарный гидрант, расположенный в 40 м, а также к горящему дому проложили магистральную линию. Над тушением пожара работали 3 звена газодымозащитной службы, а для ликвидации последствий возгорания привлекли дополнительные силы и средства из резерва боевого расчёта.

Тушение огня осложнилось тем, что пожарный гидрант рядом с домом оказался завален снегом. Трактор управляющей компании складировал снег прямо на знак, извещающий о гидранте, что запрещено делать. В результате пожарным и сотрудникам водоканала пришлось искать и откапывать гидрант. В это время очевидцы стояли в стороне, снимали происходящее на телефоны и обсуждали работу пожарных.

Отмечается, что по закону «О пожарной безопасности», до прибытия огнеборцев люди обязаны принимать меры по спасению людей, имущества и тушению пожара, а также помогать спасателям во время их работы.

Несмотря на возникшие трудности, огнеборцы ликвидировали открытый огонь за 27 минут. Общая площадь пожара составила 70 кв. м. Огонь уничтожил сарай, веранду и имущество в одной из квартир. У второй квартиры оказались повреждены только стены и кровля. Никто из людей не пострадал.

По предварительной причине, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводов на веранде.