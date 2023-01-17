Ночной пожар уничтожил деревенскую усадьбу в Малопургинском районе Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Бажаново Малопургинского района Удмуртии сгорел дом с надворными постройками. Об этом сообщили в соцсетях ПСЧ-37 Малой Пурги.

Сообщение о пожаре поступило в 01:41 17 января. К прибытию первого отделения в 01:52 происходило горение дома и надворных построек открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов в доме. Пострадавших нет.