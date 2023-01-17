Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Музей истории шоколада в Ижевске Лонгрид Центр поддержки экспорта Удмуртии: 10 лет открытий Лонгрид От «Героев» до «Монблан»: как Nonamegroup за два года сделал себе имя на рынке застройщиков Ижевска Лонгрид

Ночной пожар уничтожил деревенскую усадьбу в Малопургинском районе Удмуртии

09:30, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Ночной пожар уничтожил деревенскую усадьбу в Малопургинском районе Удмуртии
09:30, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: vk.com/psch37
161
0

Общая площадь, охваченная огнём, составила 114 квадратных метров.

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Бажаново Малопургинского района Удмуртии сгорел дом с надворными постройками. Об этом сообщили в соцсетях ПСЧ-37 Малой Пурги.

Сообщение о пожаре поступило в 01:41 17 января. К прибытию первого отделения в 01:52 происходило горение дома и надворных построек открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов в доме. Пострадавших нет.

09:30, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#пожар