Ижевск. Удмуртия. Сотрудника МЧС в Ижевске заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Уголовное дело возбудили в отношении 36-летнего начальника одного из подразделений ГУ МЧС России по Удмуртии. По данным следствия, мужчина поручал подчинённым сотрудникам в рабочее время выполнять работы в интересах организации, руководителем которой являлся его родственник.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.