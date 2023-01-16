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Сотрудника МЧС в Ижевске заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями

17:00, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Сотрудника МЧС в Ижевске заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями
17:00, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
584
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба СУ СКР по УР
584
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Следствие уверено, он заставлял подчинённых работать на своего родственника.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника МЧС в Ижевске заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Уголовное дело возбудили в отношении 36-летнего начальника одного из подразделений ГУ МЧС России по Удмуртии. По данным следствия, мужчина поручал подчинённым сотрудникам в рабочее время выполнять работы в интересах организации, руководителем которой являлся его родственник.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

17:00, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
584
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#МЧС России по Удмуртии