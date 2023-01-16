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В одной из квартир Воткинска произошёл пожар из-за неисправности робота-пылесоса

16:15, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В одной из квартир Воткинска произошёл пожар из-за неисправности робота-пылесоса
16:15, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
409
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#роботы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
409
0

Хозяева поставили его на зарядку и оставили без присмотра.

Воткинск. Удмуртия. Из-за технической неисправности робота-пылесоса и несоблюдения правил пользования электроприборами в Воткинске произошёл пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Семья, уходя из дома, поставила его на зарядку в надежде на то, что, придя домой, их будет ждать чистота. В результате гаджет едва не оставил семью без крова», — рассказали в ведомстве.

Благодаря соседям, которые своевременно вызвали пожарных, большой беды удалось избежать. Приехавшие огнеборцы установили автолестницу и, разбив окно квартиры, предотвратили возгорание. Удалось избежать потери значительной части имущества.

Напомним, в октябре 2022 года подобный инцидент произошёл в Глазове.

16:15, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
409
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#роботы