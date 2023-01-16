Пятерых жителей Сарапула осудили за создание подпольного казино

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили пятерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии в понедельник, 16 января.

Суд признал виновными двух мужчин в возрасте 35 и 48 лет, а также трёх женщин в возрасте 40, 26 и 29 лет. Следствие установило, что осуждённые, используя комплекс мер конспирации, с 2018 по 2021 годы организовали в Сарапуле и Сарапульском районе шесть незаконных игорных заведений.

Допрошены были более ста свидетелей, проведены судебные компьютерные экспертизы, изъято компьютерное оборудование, использовавшееся в незаконной игорной деятельности, наложен арест на денежные средства обвиняемых.

Приговором суда двум виновным назначено наказание от семи месяцев до двух лет лишения свободы, мужчине с отбыванием в колонии строгого режима, женщине — общего режима. Остальным трём подельникам — один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Одной из осуждённых к лишению свободы исполнение приговора отсрочено до достижения её ребёнком возраста 14 лет.

Уголовное дело в отношении одного из организаторов, который в период следствия скрылся и в июне 2022 года был задержан в Краснодаре, в настоящее время продолжает рассматриваться судом.