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В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрокредитной организации

13:08, 16 января, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрокредитной организации
13:08, 16 января, 2023
Константин Ижболдин
журналист
196
0
#разбой\n#Ижевск\n#полиция
Фото: ИА «Сусанин»
196
0

Угрожая ножом сотруднице, преступник похитил 27 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В первых числах января в Октябрьском районе Ижевска случилось разбойное нападение – в офис микрокредитной компании зашел вооруженный ножом мужчина в черной маске. Сотрудница финансовой организации вынуждена была отдать преступнику наличные деньги в размере 27 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сразу после ограбления злоумышленник скрылся с места преступления, но его зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску установили и задержали 32-летнего, ранее судимого местного жителя. Подозреваемый сейчас находится под следствием в изоляторе временного содержания.

За разбой с применением оружия Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

 

13:08, 16 января, 2023
Константин Ижболдин
журналист
196
0
#разбой\n#Ижевск\n#полиция