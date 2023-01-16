В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрокредитной организации

Ижевск. Удмуртия. В первых числах января в Октябрьском районе Ижевска случилось разбойное нападение – в офис микрокредитной компании зашел вооруженный ножом мужчина в черной маске. Сотрудница финансовой организации вынуждена была отдать преступнику наличные деньги в размере 27 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сразу после ограбления злоумышленник скрылся с места преступления, но его зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками отдела полиции №2 УМВД России по Ижевску установили и задержали 32-летнего, ранее судимого местного жителя. Подозреваемый сейчас находится под следствием в изоляторе временного содержания.

За разбой с применением оружия Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.