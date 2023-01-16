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Женщина с двумя детьми пострадала в аварии на трассе в Удмуртии

11:35, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Женщина с двумя детьми пострадала в аварии на трассе в Удмуртии
11:35, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
723
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
723
0

Грузовиком управлял водитель без прав, а легковушка не пропустила его при выезде.

Игра. Удмуртия. На трассе в Игринском районе Удмуртии в пятницу, 13 января, произошла авария. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло около 18:50 на 269 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района. Водитель автомобиля «Богдан 2110», 28-летняя девушка, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке не предоставила преимущества в движении и столкнулась с грузовиком «МАN» под управлением 45-летнего мужчины, не имеющим водительского удостоверения. 

В результате столкновения водитель и два пассажира легковушки, семилетний мальчик и трёхлетняя девочка, перевозившиеся в детских креслах, получили травмы и были доставлены в больницу.

11:35, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
723
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП