Из-за неосторожного курения сгорела квартира на улице Клубной в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при пожаре сгорела однокомнатная квартира на улице Клубной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар начался около 03:00. Огонь уничтожил внутреннюю отделку в коридоре квартиры, а также повредил внутреннюю отделку кухни, ванной комнаты и жилой комнаты. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.

Эвакуировать пришлось девять человек, в том числе одного ребёнка. Отмечается, что есть пострадавший. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.