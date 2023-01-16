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Из-за неосторожного курения сгорела квартира на улице Клубной в Ижевске

11:25, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Из-за неосторожного курения сгорела квартира на улице Клубной в Ижевске
11:25, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
730
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com
730
0

Эвакуировать пришлось девять человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при пожаре сгорела однокомнатная квартира на улице Клубной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Пожар начался около 03:00. Огонь уничтожил внутреннюю отделку в коридоре квартиры, а также повредил внутреннюю отделку кухни, ванной комнаты и жилой комнаты. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров. 

Эвакуировать пришлось девять человек, в том числе одного ребёнка. Отмечается, что есть пострадавший. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

11:25, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
730
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар