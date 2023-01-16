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Бывшего сотрудника администрации Ижевска осудили за получение взятки

10:25, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Бывшего сотрудника администрации Ижевска осудили за получение взятки
10:25, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1016
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#аварийное жилье
Фото: unsplash.com
1016
0

«Махинации» проводились в сфере переселения горожан из аварийного жилья.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего сотрудник администрации Ижевска осудили за взятку. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, в законную силу вступил приговор суда в отношении экс-начальника отдела учёта и распределения жилья Управления ЖКХ горадминистрации.

Причастность фигуранта к совершению противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ. Следствие установило, что подозреваемый получил взятку в значительном размере от риелтора за приёмку квартир в ходе исполнения муниципальных контрактов по приобретению жилых помещений в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртии.

С учётом признания обвиняемым своей вины, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штрафа в размере 960 тыс. рублей.

10:25, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1016
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#аварийное жилье