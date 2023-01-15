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В Можге пожар уничтожил жилой дом, гараж и два хлева

12:00, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Можге пожар уничтожил жилой дом, гараж и два хлева
12:00, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1811
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com
1811
0

Площадь возгорания в районе плотной застройки достигла 370 квадратных метров.

Можга. Удмуртия. За минувшие сутки, 14 января, пожарные-спасатели Удмуртии шесть раз выезжали на пожары. Самый серьёзный случай произошёл в Можге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Около 05:23 на улице 60 лет Октября огонь уничтожил жилой дом, гараж, два хлева и два навеса. Повреждены кровля соседнего дома и надворные постройки, а также навес и стена ещё одного соседнего дома. Общая площадь пожара составила 370 кв. метров.

Огнеборцам удалось не допустить распространение огня и спасти соседние дома, которые находились на расстоянии 1 и 2 метра. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

12:00, 15 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1811
0
#Можга\n#Удмуртия\n#пожар