Вблизи деревни Пугачёво грузовик сбил пешехода

Малая Пурга. Удмуртия. Грузовик «Мерседес» сбил пешехода вблизи деревни Пугачёво в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла вечером 13 января. По предварительным данным, 40-летний мужчина находился на дороге, на его одежде не имелось световозвращающих элементов.

В результате аварии пешеход погиб на месте.

В Госавтоинспекции Удмуртии напоминают пешеходам быть осмотрительнее. Даже если водитель успеет среагировать на резко появившегося человека на проезжей части, погодные условия могут не позволить транспортному средству вовремя остановиться. Согласно Правилам дорожного движения, пешеходы, находящиеся ночью на дороге вне населенной местности, должны иметь на себе световозвращающие элементы.