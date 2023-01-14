Жителя Удмуртии обвиняют в хищении у людей свыше 26 млн рублей под предлогом помощи в покупке авто

Сотрудники полиции установили 15 фактов мошенничества.
Ижевск. Удмуртия. В Первомайский суд Ижевска направили уголовное дело уроженца Сюмсинского района, похитившего у людей более 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Известно, что 38-летний неработающий, ранее судимый мужчина помогал жителям в приобретении автомобилей. В ходе беседы он рассказывал потерпевшим про своего знакомого, который якобы может посодействовать в покупке машины по цене ниже рыночной. Для убедительности обвиняемый также показывал фотографии продаваемых транспортных средств.
Поверив злоумышленнику, люди передавали ему деньги. После он переносил срок передачи машин, а потом и вовсе не выходил на связь.
Сотрудники полиции установили 15 фактов мошенничества.
На похищенные деньги мужчина приобрел себе земельный участок, дом, автомобили, лодки. Движимое и недвижимое имущество обвиняемый регистрировал на бывшую жену, с которой фактически проживал.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.