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Жителя Удмуртии обвиняют в хищении у людей свыше 26 млн рублей под предлогом помощи в покупке авто

10:20, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Жителя Удмуртии обвиняют в хищении у людей свыше 26 млн рублей под предлогом помощи в покупке авто
10:20, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
773
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#мошенничество
Фото: unsplash.com (Freddie)
773
0

Сотрудники полиции установили 15 фактов мошенничества.

Ижевск. Удмуртия. В Первомайский суд Ижевска направили уголовное дело уроженца Сюмсинского района, похитившего у людей более 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что 38-летний неработающий, ранее судимый мужчина помогал жителям в приобретении автомобилей. В ходе беседы он рассказывал потерпевшим про своего знакомого, который якобы может посодействовать в покупке машины по цене ниже рыночной. Для убедительности обвиняемый также показывал фотографии продаваемых транспортных средств.

Поверив злоумышленнику, люди передавали ему деньги. После он переносил срок передачи машин, а потом и вовсе не выходил на связь.

Сотрудники полиции установили 15 фактов мошенничества.

На похищенные деньги мужчина приобрел себе земельный участок, дом, автомобили, лодки. Движимое и недвижимое имущество обвиняемый регистрировал на бывшую жену, с которой фактически проживал. 

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

10:20, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
773
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#мошенничество