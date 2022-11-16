В Удмуртии двух мужчин приговорили к 15 годам колонии за производство мефедрона

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Верховного суда Удмуртии в отношении двух граждан, которых обвиняли по статье 228.1 УК России «Незаконные производство наркотических средств». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

Ранее сотрудники ведомства выявили причастность мужчин к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Следствие установило, что они организовали в условиях нарколаборатории производство синтетических наркотиков с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории региона и сопредельных субъектов федерации в особо крупном размере.

В результате проведённых сотрудниками УФСБ мероприятий из незаконного оборота изъят мефедрон массой более 5,5 кг.

Верховный суд Удмуртии приговорил одного преступника к 15 годам колонии строгого режима, второго — к 15 годам и 6 месяцам колонии особого режима.