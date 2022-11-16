В Удмуртии экс-начальник подразделения службы исполнения наказаний понесёт наказание

Ижевск. Удмуртия. Бывший начальник одного из подразделений управления федеральной службы исполнения наказания по Удмуртии осуждён за мошенничество в крупном размере и служебный подлог, сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Во время финансовой проверки структурного подразделения была выявлена недостача. Для того чтобы её покрыть 48-летний экс-сотрудник в начале 2020 года фиктивно оформил своего знакомого водителем. В табель учета рабочего времени ежемесячно вносил ложные сведения, но фактически никто трудовые обязанности водителя не исполнял. Официальную зарплату мошенник присваивал. Частью из этих денег осужденный погашал ревизионную недостачу, остаток зарплаты тратил на личные нужды. Таким образом материальный ущерб государству составил более 370 тыс. рублей.

В результате совместных действий следственного комитета, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН подозреваемого задержали.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Судебным приговором ему назначен штраф.