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В Ижевске проходит проверка по факту частичного обрушения потолка

17:40, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске проходит проверка по факту частичного обрушения потолка
17:40, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
384
0
#аварийное жилье\n#Ижевск\n#Следственный комитет
Фото: ИА «Сусанин»
384
0

Инцидент произошел в многоквартирном деревянном доме на улице Ипподромной.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в многоквартирном доме барачного типа на улице Ипподромной, 77а в выходные дни произошло частичное обрушение потолочного покрытия. На месте происшествия прошла доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. 

Информация появилась в социальных сетях 12 ноября, на что обратили внимание сотрудники Следственного комитета. Дом признан аварийным и подлежит расселению, поэтому никаких ремонтных работ там не проводится. При этом состояние кровли требует срочного ремонта. 

Администрация Ижевска в соцсетях ответила, что плата за текущий ремонт с собственников дома не взимается по причине его аварийности, но обслуживающая организация должна среагировать и принять меры. До момента расселения этого барака его жильцы могут проживать в маневренном жилфонде. Для этого необходимо подать заявление. 

 

17:40, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
384
0
#аварийное жилье\n#Ижевск\n#Следственный комитет