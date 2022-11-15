В Ижевске проходит проверка по факту частичного обрушения потолка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в многоквартирном доме барачного типа на улице Ипподромной, 77а в выходные дни произошло частичное обрушение потолочного покрытия. На месте происшествия прошла доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Информация появилась в социальных сетях 12 ноября, на что обратили внимание сотрудники Следственного комитета. Дом признан аварийным и подлежит расселению, поэтому никаких ремонтных работ там не проводится. При этом состояние кровли требует срочного ремонта.

Администрация Ижевска в соцсетях ответила, что плата за текущий ремонт с собственников дома не взимается по причине его аварийности, но обслуживающая организация должна среагировать и принять меры. До момента расселения этого барака его жильцы могут проживать в маневренном жилфонде. Для этого необходимо подать заявление.