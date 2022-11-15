В Воткинске многодетная мать получила реальный срок за неуплату алиментов

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд назначил реальное наказание 42-летней местной жительнице, которая не платила алименты длительное время. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на содержание троих несовершеннолетних детей. Как заявлено в судебном решении, обвиняемая злостно уклонялась от выплаты алиментов.

Женщина уже была ранее судима. С учетом этого обстоятельства суд назначил ей 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.