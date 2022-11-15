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В Воткинске многодетная мать получила реальный срок за неуплату алиментов

11:40, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
В Воткинске многодетная мать получила реальный срок за неуплату алиментов
11:40, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
147
0
#алименты\n#Воткинск
Фото: ИА «Сусанин»
147
0

Сумма невыплаченных алиментов составила более 1 млн рублей.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд назначил реальное наказание 42-летней местной жительнице, которая не платила алименты длительное время. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на содержание троих несовершеннолетних детей. Как заявлено в судебном решении, обвиняемая злостно уклонялась от выплаты алиментов. 

Женщина уже была ранее судима. С учетом этого обстоятельства суд назначил ей 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

11:40, 15 ноября, 2022
Аграфена Костромская
Стажёр
147
0
#алименты\n#Воткинск