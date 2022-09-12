За убийство продавщицы житель Селтинского района проведет 18 лет в колонии строгого режима

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе осудили 43-летнего местного жителя, убившего продавщицу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Подсудимый не имел разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, но в период с августа 2008 года по 30 сентября 2009 года он забрал из гаража знакомого патроны для мелкокалиберного оружия. Злоумышленник хранил их по своему месту жительств и даже носил с собой.

С апреля 2015 года вместе с патронами мужчина незаконно стал носить при себе пистолет — нарезное короткоствольное огнестрельное оружие под патрон калибра 5,6 мм.

В декабре 2021 года подсудимый несколько дней распивал алкоголь в Селтах у своей знакомой. В один из дней, утром 29 декабря, в пьяном состоянии, без денег, но с пистолетом, он пришел в продуктовый магазин и попросил у продавца в долг бутылку пива, на что получил отказ. В результате обвиняемый, решив похитить деньги и алкоголь, напал на женщину и выстрелил ей в голову.

Мужчина забрал из кассы 2 850 рублей, бутылку пива, стоимостью 102 рубля, и скрылся. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленника удалось задержать вечером того же дня.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по пункту «в» части 4 статьи 162 УК России («Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей»); пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

Подсудимый возместил причиненный материальный ущерб и признал свою вину. Учитывая все факты, мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск сына убитой женщины о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.