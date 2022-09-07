Ижевчане сообщают в соцсетях об эвакуации школ, больниц и торговых центров

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сообщают в соцсетях об эвакуации из-за звонков о «минировании» школ, больниц и торговых центров.

Так, появилась информация об эвакуации торгово-офисного центра «Аксион», торговых центров «Эльгрин», «Флагман Дисконт». Сообщения о «минировании» поступили в республиканскую детскую клиническую больницу, детский сад №266, школы №№ 74, 54, 69, монтажный техникум, политехнический колледж.



Здания эвакуируют. Продолжают появляться новые сообщения о «минировании» различных учреждений в Ижевске. Силовые органы пока официальных комментариев не дают.



«Сусанин» будет следить за развитием ситуации.