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Ижевчане сообщают в соцсетях об эвакуации школ, больниц и торговых центров

11:40, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
Ижевчане сообщают в соцсетях об эвакуации школ, больниц и торговых центров
11:40, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
4593
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#эвакуация
Фото: vk.com/izhevskgdegaistoyat
4593
0

Официальные органы пока комментарии не дают.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сообщают в соцсетях об эвакуации из-за звонков о «минировании» школ, больниц и торговых центров.

Так, появилась информация об эвакуации торгово-офисного центра «Аксион», торговых центров «Эльгрин», «Флагман Дисконт». Сообщения о «минировании» поступили в республиканскую детскую клиническую больницу, детский сад №266, школы №№ 74, 54, 69, монтажный техникум, политехнический колледж.

Здания эвакуируют. Продолжают появляться новые сообщения о «минировании» различных учреждений в Ижевске. Силовые органы пока официальных комментариев не дают.

«Сусанин» будет следить за развитием ситуации.

11:40, 07 сентября, 2022
Юрий Абашев
4593
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#эвакуация