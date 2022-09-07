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Из-за пожара в многоквартирном доме в Ижевске эвакуировали 15 человек

08:30, 07 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Из-за пожара в многоквартирном доме в Ижевске эвакуировали 15 человек
08:30, 07 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
1195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#помощь\n#люди\n#эвакуация
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
1195
0

Жители не могли выбраться из горящей квартиры.

Ижевск. Удмуртия. На улице Буммашевской в Ижевске в квартире многоэтажного дома разгорелся пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике в своем телеграм канале.

Сообщение о возгорании поступило 6 сентября около 18:30. В 9-этажном доме загорелась комната на 4 этаже. Пожарным сообщили, что люди не могут выбраться из квартиры.

На месте спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы, чтобы помочь жителям. Выяснилось, что загорелись постельные принадлежности и диван.

Пожарные эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

08:30, 07 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
1195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#помощь\n#люди\n#эвакуация