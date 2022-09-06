Представившийся военнослужащим из США мошенник обманул кондуктора из Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Мошенник обманул кондуктора из Ижевска на 270 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

На сайте знакомств 54-летняя женщина познакомилась с неким «Пэном», который якобы служил в армии США, и у него заканчивался контракт. Мужчина готов был переехать к избраннице в Россию и попросил ее подыскать дом для покупки.

После ухажер сообщил, что отправил возлюбленной подарок с брендовой обувью, но товар задержали в Стамбуле. Чтобы посылку могли отправить дальше, потерпевшая перевела на указанный Пэном счет 44 тыс. рублей.

После груз якобы задержали в Москве, поскольку в одной из коробок был контрафакт и доллары США. Лжетаможенники по телефону сообщили, что отправят груз только после проверки, однако каждые сутки хранения стоят 50 тыс. рублей.

Та же история случилась и в Ижевске.

Деньги женщина занимала в микрофинансовых организациях. Как только потерпевшая начинала сомневаться, мужчина говорил о любви и обещал жениться.

Женщина поняла, что стала обманутой, после того как Пэн попросил удалить их переписку и заблокировать его номер телефона. Тогда она и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства, в том числе из какой страны поступали сообщения, мужчина или женщина писали от имени «Пэна» — будут установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий.