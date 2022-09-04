Задержанный по подозрению в нападении на отдел полиции в Ижевске не признал вину

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемый в попытке поджога отдела полиции в Ижевске и нападении на сотрудников МВД не признал вину. Об этом сообщил ИА «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией.

Также нашему агентству стало известно, что в Ижевске состоялось выездное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В связи с наличием травм у подозреваемого, оно прошло в медучреждении. По решению суда, подозреваемого ждет заключение под стражу на 2 месяца.

Напомним, около часа ночи 3 сентября в столице Удмуртии было совершено нападение на отдел полиции №2. По версии следствия, 25-летний мужчина метнул в здание бутылки с «коктейлем Молотова» и нанес ножевые ранения двоим сотрудникам МВД. При задержании подозреваемый получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Госпитализация потребовалась также двоим пострадавшим полицейским.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроль. Руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву поручено доложить о промежуточных результатах расследования.