Два грузовика столкнулись вблизи деревни Каменное в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Грузовик «ДАФ» и фура «Вольво» столкнулись на 10 км дороги «Завьялово-Каменное». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером 31 августа. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «ДАФ» в составе полуприцепа двигался в сторону деревни Каменное. Без цели обгона он выехал на «встречку», что на данном участке запрещено. Там он въехал в фуру, двигавшуюся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель первого авто погиб, водитель «Вольво» госпитализирован.