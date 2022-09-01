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Два грузовика столкнулись вблизи деревни Каменное в Удмуртии

12:10, 01 сентября, 2022
Анна Торхова
Два грузовика столкнулись вблизи деревни Каменное в Удмуртии
12:10, 01 сентября, 2022
Анна Торхова
78
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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0

Один человек погиб.

Завьялово. Удмуртия. Грузовик «ДАФ» и фура «Вольво» столкнулись на 10 км дороги «Завьялово-Каменное». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером 31 августа. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «ДАФ» в составе полуприцепа двигался в сторону деревни Каменное. Без цели обгона он выехал на «встречку», что на данном участке запрещено. Там он въехал в фуру, двигавшуюся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель первого авто погиб, водитель «Вольво» госпитализирован.

12:10, 01 сентября, 2022
Анна Торхова
78
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария