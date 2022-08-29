До 15 лет лишения свободы грозит мужчине, напавшему с ножом на своих знакомых

Ижевск. Удмуртия. До 15 лет лишения свободы грозит мужчине, ударившему ножом своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Преступление произошло в ночь на 2 июля 2022 года в квартире на улице Воткинское шоссе. Обвиняемый выпивал. В один момент между ним и двумя другими мужчинами в компании произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и ударил одного из них в шею. Второй мужчина начал останавливать товарищу кровотечение. За это обвиняемый нанес и ему несколько ударов ножом, причинив в тяжкий вред здоровью.

Им успели оказать медицинскую помощь, потерпевшие живы.

49-летнему мужчине грозит срок по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство»), подпунктам «а», «з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Дело направлено прокурору.