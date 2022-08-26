Женщина погибла в аварии с трактором в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Внедорожник «Haima 7» столкнулся с прицепом трактора «Беларус» в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днем 26 августа. По предварительной информации, семья возвращалась домой с отдыха, водитель была в переутомленном состоянии. 49-летняя женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с прицепом. В результате ДТП водитель погибла, ее пассажиры — девушка 2004 года рождения и мужчина 1972 года рождения — госпитализированы.

Проводится расследование.