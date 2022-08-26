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Женщина погибла в аварии с трактором в Удмуртии

17:10, 26 августа, 2022
Анна Торхова
Женщина погибла в аварии с трактором в Удмуртии
17:10, 26 августа, 2022
Анна Торхова
308
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
308
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Семья возвращалась с отдыха.

Малая Пурга. Удмуртия. Внедорожник «Haima 7» столкнулся с прицепом трактора «Беларус» в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днем 26 августа. По предварительной информации, семья возвращалась домой с отдыха, водитель была в переутомленном состоянии. 49-летняя женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с прицепом. В результате ДТП водитель погибла, ее пассажиры — девушка 2004 года рождения и мужчина 1972 года рождения — госпитализированы.

Проводится расследование. 

17:10, 26 августа, 2022
Анна Торхова
308
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП