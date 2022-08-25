В Ижевске водитель питбайка попал в больницу после столкновения с «ГАЗелью»

Ижевск. Удмуртия. Подросток пострадал в аварии на улице Гагарина в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло днем 24 августа вблизи дома №49а. На дороге столкнулись питбайк, которым управлял 16-летний подросток, и «ГАЗель», за рулем которой находился 52-летний мужчина.

В результате столкновения ребенок получил многочисленные травмы, сейчас он находится в больнице. В УГИБДД отмечают, что у подростка не было прав, а в момент ДТП он ехал на заднем колесе питбайка.