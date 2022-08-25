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Легковушка перевернулась на улице Удмуртской в Ижевске

10:10, 25 августа, 2022
Анна Торхова
Легковушка перевернулась на улице Удмуртской в Ижевске
10:10, 25 августа, 2022
Анна Торхова
805
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: vk.com/zlou18
805
0

После «Шкода» столкнулась еще с четырьмя машинами.

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Шкода» перевернулся на улице Удмуртской в Ижевске вечером 24 августа. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего его автомобиль перевернулся. После машина столкнулась еще с четырьмя легковушками: «Ладой Ларгус», «Ладой Приорой», «Ладой Калиной» и «Ладой Грантой», которые ехали попутно.

В аварии никто не пострадал.

10:10, 25 августа, 2022
Анна Торхова
805
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП