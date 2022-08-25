Легковушка перевернулась на улице Удмуртской в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Шкода» перевернулся на улице Удмуртской в Ижевске вечером 24 августа. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего его автомобиль перевернулся. После машина столкнулась еще с четырьмя легковушками: «Ладой Ларгус», «Ладой Приорой», «Ладой Калиной» и «Ладой Грантой», которые ехали попутно.

В аварии никто не пострадал.